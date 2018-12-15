15 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG<br><br>13.30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor<br><br>13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü<br><br>16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa<br><br>19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray <br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>16.00 Siyah beyazlı takım Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.<br><br>FENERBAHÇE<br><br>Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Sarı lacivertli takım, yeni teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk çalışmasını yapacak.<br><br>TRABZONSPOR<br><br>Beşiktaş maçının hazırlıkları tamamlanacak.<br><br>SPOR TOTO 1. LİG<br><br>13.30 Afjet Afyonspor - Tetiş Yapı Elazığspor<br><br>13.30 Gençlerbirliği - Gazişehir Gaziantep <br><br>16.00 Balıkesir Baltok - Adana Demirspor<br><br>16.00 Kardemir Karabükspor - Denizlispor<br><br>AVRUPA'DAN FUTBOL<br><br>15.30 Manchester City - Everton (Cenk Tosun)<br><br>18.00 Crystal Palace - Leicester (Çağlar Söyüncü)<br><br>18.15 Real Valladolid - Atletico Madrid (Enes Ünal)<br><br>15.30 Fortuna Düsseldorf - Freiburg (Kaan Ayhan, Kenan Karaman)<br><br>TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. haftanın maçları oynanacak.<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -<br><br>13.30 Fenerbahçe - Afyon Belediye<br><br>15.15 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş<br><br>17.30 Gaziantep Basket - TOFAŞ<br><br>20.00 Büyükçekmece Basketbol - Karşıyaka<br><br>Kadınlar Basketbol Süper Ligi -<br><br>13.00 Kayseri Basket - Bodrum Basketbol<br><br>14.00 Galatasaray - İstanbul Üniversitesi <br><br>VOLEYBOL<br><br>Vestel Venus Sultanlar Ligi -<br><br>14.00 Çanakkale Belediyesi - Karayolları<br><br>16.00 Halkbank - Aydın Büyükşehir Belediyesi<br><br>16.30 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank <br><br>19.00 Türk Hava Yolları - Beşiktaş