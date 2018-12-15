15 Aralık 2018, 09:30
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15 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

15 Aralık Cumartesi Dha Spor Gündemi

SPOR TOTO SÜPER LİG13.30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray BEŞİKTAŞ16.00 Siyah beyazlı takım Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

13.30 Çaykur Rizespor - Aytemiz Alanyaspor

13.30 Demir Grup Sivasspor - MKE Ankaragücü

16.00 Atiker Konyaspor - Kasımpaşa

19.00 Medipol Başakşehir - Galatasaray 

BEŞİKTAŞ

16.00 Siyah beyazlı takım Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başlayacak. Sarı lacivertli takım, yeni teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki ilk çalışmasını yapacak.

TRABZONSPOR

Beşiktaş maçının hazırlıkları tamamlanacak.

SPOR TOTO 1. LİG

13.30 Afjet Afyonspor - Tetiş Yapı Elazığspor

13.30 Gençlerbirliği - Gazişehir Gaziantep 

16.00 Balıkesir Baltok - Adana Demirspor

16.00 Kardemir Karabükspor - Denizlispor

AVRUPA'DAN FUTBOL

15.30 Manchester City - Everton (Cenk Tosun)

18.00 Crystal Palace - Leicester (Çağlar Söyüncü)

18.15 Real Valladolid - Atletico Madrid (Enes Ünal)

15.30 Fortuna Düsseldorf - Freiburg ( Kaan Ayhan, Kenan Karaman)

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 16. haftanın maçları oynanacak.

BASKETBOL

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi -

13.30 Fenerbahçe - Afyon Belediye

15.15 Bahçeşehir Koleji - Beşiktaş

17.30 Gaziantep Basket - TOFAŞ

20.00 Büyükçekmece Basketbol - Karşıyaka

Kadınlar Basketbol Süper Ligi -

13.00 Kayseri Basket - Bodrum Basketbol

14.00 Galatasaray - İstanbul Üniversitesi    

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi -

14.00 Çanakkale Belediyesi - Karayolları

16.00 Halkbank - Aydın Büyükşehir Belediyesi

16.30 Eczacıbaşı VitrA - VakıfBank 

19.00 Türk Hava Yolları - Beşiktaş Trabzonspor,Galatasaray
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:30



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