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15. asırdaki karantina ve hijyen önerileri

15. yüzyılda Amasya Darüşşifasında Başhekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Türkçe cerrahi eser olan Cerrahiyyet'ül Haniyye'de karantina ve hijyen konusunda "Ellerini yıka, kalabalığa girme, uzaktan selamla" önerileri yer alıyor.

16.03.2020 13:10 | Son Güncelleme: 16.03.2020 13:10
15. asırdaki karantina ve hijyen önerileri
15. yüzyılda Amasya Darüşşifasında Başhekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Türkçe cerrahi eser olan Cerrahiyyet'ül Haniyye'de karantina ve hijyen konusunda "Ellerini yıka, kalabalığa girme, uzaktan selamla" önerileri yer alıyor.
15. yüzyılda Amasya Darüşşifasında Başhekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in uyguladığı cerrahi müdahaleleri minyatür tekniği ile resmettiği ilk Türkçe cerrahi eser olan Cerrahiyyet'ül Haniyye'de referans niteliğinde karantina ile hijyen önerileri dikkat çekiyor.
Günümüz Türkçesine çevrilen karantina ile hijyen önerileri şöyle:
"Ellerini yıka. Kalabalığa girme. Uzaktan selamla. Yeme ve içmeye dikkat et. Hasta isen evde yat. Dışarı çıkma. Yüzünü ört. Allah'ın izniyle hastalık bulaşmaz."
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler : Amasya, Güncel

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