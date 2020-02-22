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15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında günlerdir işlenen 35 yaşındaki Burhan Aykurt olayında yeni bir gelişme yaşandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde "İzmir'e gideceğim" diyerek evden ayrıldıktan sonra 15 aydır kayıp olan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

22.02.2020 00:39 | Son Güncelleme: 22.02.2020 00:54

Müge Anlı programında günlerdir işlenen 35 yaşındaki Burhan Aykurt olayında önemli gelişmeler yaşandı. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

CESEDİ ORMANLIK ALANDA BULUNDU

'nın ilçesinde " 'e gideceğim" diye evden ayrıldıktan sonra 15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt'un cesedi ormanlık alanda bulundu.

Dalaman'ın Kavacık Mahallesi'nde ormanlık alanda bir çoban, erkek cesedi görmesi üzerine jandarma ekiplerine verdi. Yapılan incelemede cesedin üzerinde yaklaşık 15 aydır aranan Burhan Aykurt'a ait olduğu belirlenen kimlik bulundu. Ceset cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

MÜGE ANLI'NIN PROGRAMINA KATILMIŞLARDI

Özel şirkette dağıtım elemanı olarak çalışırken, yıllık izine ayrılıp 'İzmir'e gidiyorum' dedikten sonra ortadan kaybolan 35 yaşındaki Burhan Aykurt için ağabeyi Mahmut Aykurt, Müge Anlı'nın Tatlı Sert programına çıkmıştı. Müge Anlı'nın sorularına çelişkili cevaplar vermesi üzerine Burhan Aykurt'un cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde durulmuştu. Son olarak Mahmut Aykurt, programa çıkmama kararı almıştı.

15 aydır kayıp olan Burhan Aykurt ormanlık alanda ölü bulundu

Müge Anlı, Fethiye, Muğla, İzmir, Güncel


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