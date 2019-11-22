Haberler » 3. Sayfa » 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu - Haber

15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iddiaya göre 15 aylık bebek su dolu kovaya düştü.

22.11.2019 13:45 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:5015 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
'nın ilçesinde iddiaya göre 15 aylık bebek su dolu kovaya düştü. Talihsiz bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, ilçeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 aylık Nurbanu Kazak isimli bebek annesi mutfaktayken odada yalnız kaldığı sırada oyun oynarken su dolu kovaya düştü. Bir süre sonra odaya giren anne, bebeği düştüğü kovadan çıkardı. Annenin çığlıkları üzerine ailenin diğer fertleri de toplandı. Hareketsiz kalan bebek için 112 acil ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen 112 acil ekipleri, ilk müdahale sonrasında bebeği Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan bebek hayatını kaybetti. Bebeğin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Karacadağ, Siverek, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:41 Ambulansla ticari araç çarpıştı: 5 yaralı
15:40 Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
15:39 Muhtar kalbine yenik düştü
15:36 Mazot ve motoru çalan hırsızlar tutuklandı
15:34 Malatya-Kayseri yolunda kaza: 5 yaralı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
09:40 Parti sonrası objektiflere yakalanan Aleyna Tilki yırtık çoraplarıyla şaşırttı
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 15:45:45