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15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi

Gaziantep'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

09.03.2020 17:03 | Son Güncelleme: 09.03.2020 17:03
15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirildi
Gaziantep 'te bir araç ve ikamette yapılan aramada 15 bin 30 paket kaçak sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesi 8 Şubat Mahallesi'ndeki bir araçta ve ikamette arama yaptı. Yapılan aramada 15 bin 30 paket gümrük kaçağı sigara kağıdı ve 48 kilogram paketlenmeye hazır halde gümrük kaçağı sigara kağıdı ele geçirilirken, 4 kişi yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziantep, 3. Sayfa
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