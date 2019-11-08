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15 bin metre sulama kanalı ile yerel tarıma destek

Melikgazi Belediyesi bağ ve sayfiye alanları ile tarım yapılan bölgelere yeni ve ilave sulama kanalları yapıyor.

08.11.2019 11:37 | Son Güncelleme: 08.11.2019 11:42 15 bin metre sulama kanalı ile yerel tarıma destek
Belediyesi bağ ve sayfiye alanları ile tarım yapılan bölgelere yeni ve ilave sulama kanalları yapıyor.

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, ilçe sınırları içerisinde tarım yapılan bölgelerde sulama suyu kanallarının çok önemli olduğunu ve bu nedenle sulama kanallarını sürekli yenilediklerini ve ilave yaptıklarını söyledi.

Büyükbürüngüz Anda Mevkiindeki sulama suyunun , Efkere, Sülüklük mevkiindeki kanallarla desteklendiğini belirten Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sulama kanalları özellikle yaz aylarında bu bölgelerde oturan vatandaşlar için son derece önemli. Çünkü bu bölgelerde mevsimlik sebze ve meyve yetiştiriciliği yapılıyor. Büyükbürüngüz'den başlayan ve Gesi bölgesinden geçen sulama suyu kanallarla Turan ve Kayabağ hattı ile Kayabaş mevkiine kadar ulaştırılıyor. Sonuç itibari ile tarımsal alanların sulanmasına imkan tanınmaktadır. " dedi.

Başkan Dr. Palancıoğlu, tarıma büyük destek sağlayacak su kanallarından bölge halkının da çok memnun olduğunu kaydetti.

Su kanalların yapılması ile bahçe ve bağlarında sebze ve meyve bolluğu yaşadıklarını evlerinin çevresinde ilk defa çiçek yetiştirebildiklerini belirten bölge halkı Melikgazi Belediyesi'ne teşekkür ederek, köy ve kırsal yaşamın canlandığını ve sosyal yaşamın renklendiğini söylediler. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Gesi, Güncel

Kaynak: İHA

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