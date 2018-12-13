15 Bin ÖSO Savaşçısı, Fırat'ın Doğusu Harekatına Katılmak İçin Hazır Bekliyor

ÖSO'yu da içeren Suriye Ulusal Ordusu, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik harekatına 15 bin savaşçıyla destek vermek için hazır olduklarını açıkladı.

15 BİN SAVAŞÇI HAZIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından, Suriye Ulusal Ordusu'ndan açıklama geldi. Türkiye'nin desteğiyle kurulan muhalif Suriye Ulusal Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'DEN GELECEK AÇIKLAMAYI BEKLİYORLAR

Reuters'a konuşan Hamud, operasyonun "Türk ve Suriye topraklarından simultane bir şekilde" başlatılacağını belirterek cepheleri Menbiç, Tel Abyad ve Resülayn olarak sıraladı. Hamud, Türkiye topraklarından operasyonun Suriye'dekinden birkaç gün önce başlayabileceğini de kaydetti.

ERDOĞAN HAREKATIN SİNYALİNİ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Fırat'ın doğusuna operasyon konusunda hazırlıkların tamamlandığını belirterek operasyonun birkaç gün içerisinde başlayacağını söylemişti. Erdoğan, operasyonda hedeflerinin "Amerikan askerleri değil, bölgede faaliyet gösteren terör örgütü mensupları" olduğunun altını çizmişti.



