15 Bin TL Değerindeki Mazgalları Çalan Hırsız Yakalandı

13 Aralık 2018 Perşembe 16:05



13 Aralık 2018 Perşembe 16:05

Bitlis'in Beşminare Mahallesi'nde 15 bin TL değerindeki 10 adet mazgalı çalan şahıs yakalandı.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, yaklaşık maddi değeri 15 bin TL olan 10 adet yağmur ızgaralarının çalınması neticesinde Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde olayın faili olan S.E. isimli şüpheli, TOKİ 4. Etap civarında görevlilerimizce yakalanmıştır. Olay ile ilgili yakalanan S.E. isimli şüpheli, adli mercilere intikal ettirilmiştir. Suç ve suçlulara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS