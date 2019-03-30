15 bin yıllık Savruk Mağarası şifa dağıtıyor

15 bin yıllık Savruk Mağarası şifa dağıtıyorAstım ve bronşit hastalığına iyi geldiği söylenen mağara keşfedilmeyi bekliyor
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş
'ta 15 bin yıllık olduğu tahmin edilen tarihi Savruk Mağarası, astım ve bronşit hastaları için alternatif doğal kaynaklar arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu
İlçesi'nde yer alan mağaranın, Poleosen döneminde oluştuğu tahmin ediliyor. Yöre halkı, mağara ve şelalenin turizme kazandırılması için çalışmaların yapılmasını istiyor. Türkiye
'nin farklı bölgelerindeki mağaralar gibi astım ve bronşit hastalığına iyi geldiğini ve turizme kazandırılması gerektiğini söyleyen Tarih, Kültür ve Turizm Platform Başkanı Ahmet Kolutek, "Tarih, Kültür ve Turizm değerlerimiz gün yüzüne çıkartmak. Savruk Savran mağarası ve Karakız
mağarası olarak da bilinir. Damlataş mağarasının yaşı 15-20 bin yıl arası olduğundan dolayı aynı masif hattında bulunan Savruk Mağarasının da yaşının aynı olduğu tahmin edilmektedir. Silifke
Astım Mağarası, Cüceler Mağarası, Aynalıgöl Mağarası, Karain Mağarası
, Yalan Dünya
Mağarası ve Köşekbükü mağaraları gibi Savruk Mağarası'nın da astım ve bronşit hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Ayrıca bu tip mağaralar Akdeniz
Akarsu rejiminin olduğu yerlerde oluşmuştur. Örnekleri gibi Savruk mağarasının da astım ve bronşit hastalıklarına iyi geldiği yöre halkı tarafından söylenmektedir" diye konuştu. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
'nin şehrin kültür ve coğrafya zenginliklerini keşfe çıkması gerektiğini söyleyen Eğitimci Yazar İbrahim Gülsu ise, " Ülkeler için yeraltı yer üstü zenginlik kaynakları çok önemli değer taşıyor. Bu mağarayı Sütçü İmam Üniversitesi
'nin keşfedip bu konuda bir tez hazırlamasını ve mağaranın hem sağlık turizmi hem de yayla turizmi açısından ne özelliklere sahip olduğunu, binlerce yılda oluşan bu mağaranın kimliğinin çıkarılmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş, Güncel
Kaynak: İHA