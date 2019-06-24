24.06.2019 21:34
Haberler » “kultur-sanat“ » Haber

15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı

15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandıUŞAK - Uşak'ın Banaz ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenen Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.

15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı
UŞAK - Uşak 'ın Banaz ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenen Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği, binlerce vatandaşın katılımıyla coşku içinde gerçekleştirildi.
Yörük kültürünü tanıtıp yaşatmak için Bulgaz Dağı Yörükleri Derneği tarafından bu yıl 15. kez Kızılhisar Köyü Üzeyir Yaylası'nda düzenlenen yörük şenliği coşku içinde gerçekleştirildi. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinliklerde, halk oyunları oynandı, mehteran gösteri yapıldı ve cirit yarışması yapıldı.
Bulgaz Dağı Yörükleri Derneği Başkanı Yılmaz Uğur , gazetecilere yaptığı açıklamada, şenliğin yöre insanının kaynaşmasına, geleneklerin unutulmadan gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sağladığını söyledi. Şenliğe değişik illerden katılımcılar olduğunu aktaran Uğur, etkinliğin sorunsuz gerçekleştiğini belirtti.
Etkinlikte konuşan Uşak Valisi Funda Kocabıyık ise yörüklerin Anadolu kültürünün vazgeçilmez bir unsuru olduğunu vurguladı.15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı
Kaynak: İHA
Banaz , Uşak , Kültür Sanat

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
21:34 15. Bulgaz Dağı Yörükleri Şenliği coşkuyla kutlandı
17:03 Paraşütle atlayışın ardından evlilik teklifi
17:00 Sinop turizmde çekim noktası olacak
16:24 "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi
15:24 Bu kez ellerine kalem değil boya fırçası aldılar
15:20 "Tanker" lafına alındı 4 ayda 33 kilo verdi
14:24 Bolu'da "Şimşir Bayramı Şenlikleri"