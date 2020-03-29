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15 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde 15 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

29.03.2020 23:56 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:58
Konya 'nın Ereğli ilçesinde 15 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Zengen Mahallesi'nde 15 gebe ineği çaldıkları iddiasıyla Osmaniye 'de yol kontrolünde yakalanan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Hayvanların sahibi Ethem Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızların yakalandığına sevindiğini belirterek, "Hayvanların telef olduğunu duyunca büyük üzüntü yaşadım. Keşke hayvanlar bulunmasaydı da ölmemiş olsalardı." dedi.
Olay
Osmaniye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dün ihbar üzerine gittikleri Bahçe köyü güzergahında yol kenarında 14'ü telef olmuş 15 büyükbaş hayvan bulmuştu.
Konya'nın Ereğli ilçesinde büyükbaş hayvan hırsızlığı yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, plakası belirlenen kamyon ile aracı takip eden bir otomobili Cevdetiye beldesi yakınlarında durdurmuştu. Araçtaki hayvanları Ereğli'den çaldıkları ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. 15 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Kaynak: AA

Etiketler: Osmaniye, Zengen, Konya, Güncel

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15 büyükbaş hayvanı çaldıkları iddiasıyla yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

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