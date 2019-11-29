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15 büyükelçi merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 büyükelçi merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı.

29.11.2019 03:54 | Son Güncelleme: 29.11.2019 03:5415 büyükelçi merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan kararla 15 büyükelçi merkeze alındı, 16 ülkeye yeni büyükelçi atandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ürdün Büyükelçisi Murat Karagöz, Guatemala Büyükelçisi Süleyman Gökçe, Türkmenistan Büyükelçisi Mustafa Kapucu, Cezayir Büyükelçisi Mehmet Poroy, Sri Lanka Büyükelçisi Tunca Özçuhadar, Belarus Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama, Estonya Büyükelçisi Hayriye Kumaşcıoğlu, Çad Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Dominik Büyükelçisi Didem Ela Görkem Gökçe, Şili Büyükelçisi Gülin Dinç, Vietnam Büyükelçisi Akif Ayhan, Bangladeş Büyükelçisi Devrim Öztürk, Kazakistan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kuzey Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile Gambiya Büyükelçisi İsmail Sefa Yüceer merkeze alındı.
Bu suretle boşalan Ürdün Büyükelçiliğine İsmail Aramaz, Guatemala Büyükelçiliğine Andlaşmalar Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Erkan Aytun, Türkmenistan Büyükelçiliğine Togan Oral, Cezayir Büyükelçiliğine Mahinur Özdemir Göktaş, Sri Lanka Büyükelçiliğine Güney Asya Genel Müdür Yardımcısı Rakibe Demet Şekercioğlu, Belarus Büyükelçiliğine Araştırma Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özcan, Estonya Büyükelçiliğine İkili Siyasi İşler Genel Müdürü Süleyman İnan Özyıldız, Çad Büyükelçiliğine Kemal Kaygısız, Dominik Büyükelçiliğine Uluslararası Hukuk İçtihatları Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Kebapcıoğlu, Şili Büyükelçiliğine Amerika Genel Müdür Yardımcısı Gülcan Akoğuz, Vietnam Büyükelçiliğine Denizcilik, Havacılık ve Hudut Genel Müdür Yardımcısı Haldun Tekneci, Bangladeş Büyükelçiliğine Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Osman Turan, Kazakistan Büyükelçiliğine Ufuk Ekici, Kuzey Makedonya Büyükelçiliğine Doğu Asya Genel Müdür Yardımcısı Hasan Mehmet Sekizkök, Gambiya Büyükelçiliğine ise İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Teşkilatı ve Gelişen 8 Ülke Teşkilatı Genel Müdür Yardımcısı Tolga Bermek atandı.
Kararnameyle, boş bulunan Gabon Büyükelçiliğine ise Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Nilüfer Erdem Kaygısız'ın ataması gerçekleştirildi.

CEO, Güncel

Kaynak: AA

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