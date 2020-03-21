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15 dakikada sonuç veren koronavirüs tanı kiti nasıl çalışıyor, moleküler tanı yönteminden farklı mı?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip korovirüs SARS-2-CoV'u 15 dakikada tespit edebildiği söylenen test kitini tanıttı. Tanıtımı yapan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun'a göre hızlı testin en büyük avantajı, sonucun pozitif çıkması halinde hastanın anında izolasyona alınmasını sağlaması.

21.03.2020 18:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:15
15 dakikada sonuç veren koronavirüs tanı kiti nasıl çalışıyor, moleküler tanı yönteminden farklı mı?
Türkiye 'de yeni tip koronavirüs 'SARS-2-CoV'u 15 dakikada tespit edebilen test kiti tanıtıldı.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtılan kit, moleküler tanı yönteminin aksine 15 dakika gibi kısa sürede sonuç veriyor. Daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için kullanılacak hızlı tanı kitinde, ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneği inceleniyor.
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Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Dünya

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