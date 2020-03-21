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15 dakikada sonuç veren koronavirüs tanı kiti nasıl çalışıyor, moleküler tanı yönteminden farklı mı?

Sağlık Bakanlığı, yeni tip korovirüs SARS-2-CoV'u 15 dakikada tespit edebildiği söylenen test kitini tanıttı.

21.03.2020 20:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 20:15
Sağlık Bakanlığı, yeni tip korovirüs SARS-2-CoV'u 15 dakikada tespit edebildiği söylenen test kitini tanıttı. Tanıtımı yapan Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun'a göre hızlı testin en büyük avantajı, sonucun pozitif çıkması halinde hastanın anında izolasyona alınmasını sağlaması.View on euronews
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15 dakikada sonuç veren koronavirüs tanı kiti nasıl çalışıyor, moleküler tanı yönteminden farklı mı?

Kaynak: Euronews.com

Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Dünya

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