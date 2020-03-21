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15 dakikada sonuç veren tanı kiti devrede

15 dakikada sonuç veren tanı kiti devredeSAĞLIK Bakanlığı, 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitlerinin devreye alındıgını duyurdu.

21.03.2020 16:42 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:42
15 dakikada sonuç veren tanı kiti devrede

15 dakikada sonuç veren tanı kiti devrede

SAĞLIK Bakanlığı, 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitlerinin devreye alındıgını duyurdu. Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

Sağlık Bakanlığı, tüm dünyada etkili olan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni koronavirüs salgınına karşı tedbirleri artırıyor. Bu kapsamda virüsün yayılımını önlemek amacıyla Bilim Kurulunun önerisiyle test sayısı artırıldı. Test yapılabilen labaratuvar sayısını genişleten Bakanlık, şimdi de 15 dakika gibi kısa bir sürede sonuç alınabilecek tanı kitlerini uygulamaya başladı. Yeni koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

BAKAN AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM'de, hızlı sonuç veren antijenden geliştirilmiş tanı kitinin Türkiye genelinde tüm illere dağıtılma kararı alındığını açıklamasının ardından, 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kiti temin edildi. Söz konusu kitler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında tanıtıldı. Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Coşkun, daha fazla kişiye test yapılarak izolasyonun sağlanabilmesi için hızlı tanı kitinde, yerli tanı kitinde olduğu gibi ağız ya da burun mukozasından alınan sürüntü örneğinin incelendiğini belirtti. Coşkun, başta acil servisler olmak üzere kolay ve hızlı bir kullanımı olan testin yaygın bir şekilde uygulanabileceğini söyleyerek güvenirliğinin de yüksek olduğuna dikkat çekti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

LAR GEÇİLDİ

ANKARA,


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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