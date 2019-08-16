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15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

16.08.2019 23:25
15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü
EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaklaşık 15 dakika süren yağmur ve fırtına hayatı felç etti.
Uzunköprü ilçesinde aniden bastıran ve 15 dakika süren fırtına ve yağış su baskınlarına neden oldu. Fırtınadan dolayı ilçe merkezinde yaklaşık 3 mahallede elektrik kesintisi yaşandı. Şiddetli yağış nedeniyle otogar bölgesine bir süre ulaşım kapandı. Uzunköprü belediyesi fen işleri ekipleri yaklaşık 3 ana bölgede kanalizasyonların devrilen ağaçlardan dolayı tıkandığını ve 20 kişilik bir ekip ile çalışmaların tüm gece süreceğini ifade etti. Şiddetli fırtına dan dolayı devrilen ağaçlar kepçe yardımıyla kaldırıldı.
15 dakikalık yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi... Ağaçlar devrildi, yollar göle döndü

Uzunköprü, Edirne, Genel

Kaynak: İHA

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