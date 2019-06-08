Giresun
'un Eynesil
ilçesinde 15. Dizgine Şenliği gerçekleştirildi.
Eynesil Kaymakamlığı ve Ören
Belde Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen şenlikte konuşan AK Parti
Giresun Milletvekili Kadir Aydın
, şenliklerin gurbet ile sılada yaşayanları bir araya getirdiğini söyledi.
Aydın, Giresunluların, İstanbul
'da önemli bir nüfusa sahip olduğunu belirterek,"Giresun'da yaşayandan daha fazla Giresunlu İstanbul'da yaşıyor. Dolayısıyla biz Giresun'u sadece Giresun'da değil, İstanbul'da da yaşatıyoruz. İstanbul da bizim için önemli, Türkiye
de bizim için önemlidir." dedi.
Eynesil Kaymakamı Mustafa Temiz
ise etkinliğin düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür etti.
Şenliğe, Ören Belde Belediye Başkanı Mustafa Eren
, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA
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