"15. Dünya Wushu Şampiyonası" başlıklı haberimizde yer alan sporculardan "Berna Tut" ismi sehven...

15. Dünya Wushu Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcu Hayriye Türksoy yarı finale, Zeynep Alipaşaoğlu ise çeyrek finale çıktı.

Çin'in Şanghay kentinde Minhang Gymnasium Salonu'nda düzenlenen şampiyonada sanda kategorisi kadınlarda 48 kiloda Hayriye Türksoy, ilk maçında Endonezyalı Rosalina Sımanjuntak ile karşılaştı. Hayriye Türksoy, mücadeleyi 2-1 kazanarak yarı finale yükseldi.

Singapurlu Grace Wan Ting Solt ile 52 kiloda karşılaşan milli sporcu Zeynep Alipaşaoğlu ise rakibini 2-0 yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Sanda kategorisi erkeklerde ise 65 kiloda milli sporcu Sefer Budaklı, ABD'li Vincent Meng ile karşılaştı. Rakibine karşı üstünlük sağlayan Sefer Budaklı mücadeleden 2-0 galibiyetle ayrıldı.

Romanya'dan Petrisor Alexandru Dumbrava ile 70 kiloda karşı karşıya gelen Nusret Kayhan Altınkaya ise 2-0 galip geldi.

Sefer Budaklı ile Nusret Kayhan Altınkaya bu skorlarla rakiplerini geçerek, ikinci turda mücadele etmeye hak kazandı.

Şampiyonaya yarın sanda ve taolu kategorilerinde yapılacak mücadelelerle devam edilecek.

Kaynak: AA