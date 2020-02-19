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15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne doğru

15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali 20-25 Nisan'da Sakarya'da düzenlenecek.

19.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 19.02.2020 15:3215. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali'ne doğru
15. Egemenlik Haftası Uluslararası Halk Oyunları Festivali 20-25 Nisan'da 'da düzenlenecek.
Valilik toplantı salonunda Vali Yardımcısı Ömer Bedrettin Sağsöz'ün başkanlığında düzenlenen toplantıya festival yürütme kurulu üyeleri katıldı.
Festival kapsamında yürütülecek faaliyetlerle ilgili gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve Festival Genel Koordinatörü Yaşar Şahin, Sakarya 15.Uluslararası Halk Oyunları Festivali'nin hazırlıkları hakkında detaylı bilgi sundu.
Sakarya Valiliği'nin himayesinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün koordinasyonunda 20-25 Nisan'da gerçekleştirilecek halk oyunları festivaline, Büyükşehir Belediyesi, SATSO, SESOB, Adapazarı Belediyesi, Serdivan Belediyesi, Erenler Belediyesi, Arifiye Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü ile Folkart destek veriyor.

Bedrettin Sağsöz, Sakarya, Güncel

Kaynak: AA

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