15 Ekim 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı

Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 beIN Manşet
00:45 Maç Saati
01:00 Maç Saati
02:30 Milli Maç Özel
03:00 beIN Manşet
03:30 Maç Saati
03:30 Süper Lig Maç Özetleri
04:00 Dünden Bugüne
04:30 Milli Maç Özel
05:30 TFF 1. Lig Maç Özetleri
05:45 Süper Lig Top 10
06:00 beIN Manşet
06:00 Özel Röportaj
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Milli Maç Özel
10:45 Süper Lig Kısa Özet
11:00 Haftanın Öyküleri
11:30 Dünden Bugüne
11:30 Özel Röportaj
12:00 Maç Saati
14:00 Maç Saati
15:30 Türkiye'de Haftanın Golleri
15:30 Milli Maç Özel
16:30 Taraftar
17:00 UEFA Avrupa Ligi
18:00 beIN Manşet
19:00 Maç Saati
21:00 beIN Manşet
22:00 UEFA Avrupa Ligi
23:00 Futbolun Şehirleri