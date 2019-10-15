15 Ekim 2019 TRT spor Yayın Akışı

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
01:00 Fransa - Türkiye
02:00 Stadyum
02:45 Maçın Ardından
03:15 TFF 1. Lig Özetler
03:45 İngiltere Premier Lig Özetler
04:15 Takvim Yaprakları
04:20 Almanya Bundesliga Özetler
04:20 Spor Atlası
04:30 Süper Spor
04:40 Süper Lig Özetler
04:55 Efsanelerin İzinde
05:00 A Milli Futbol Takımı Özetler
05:10 Takvim Yaprakları
05:15 Spor Atlası
05:30 90'dan Sonra
06:58 İstiklal Marşı
07:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Fransa - Türkiye
09:50 Takvim Yaprakları
10:00 Spor Bülteni
10:55 Nedir, Nasıl Oynanır?
11:00 Spor Manşet
12:30 UEFA Euro 2020 Eleme Karşılaşmaları
13:00 Spor Bülteni
13:50 Spor Kitaplığı
13:55 Hava Durumu
14:00 Spor Stüdyosu
15:25 Takvim Yaprakları
15:30 Spor Bülteni
16:00 Gündem Futbol
17:20 Spor Atlası
17:30 Spor Akşamı
18:30 Spor Merkezi
19:30 Hedef Süper Lig
21:00 Aktüel Futbol
23:00 Almanya'dan Futbol