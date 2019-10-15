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15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü

Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

15.10.2019 12:5415 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü
Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Ateş, mesajında, kadınların hayatta çok önemli bir yeri olduğunu vurgulayarak, kadınların her şeyden önce anne olduğunu hatırlattı.
Beypazarı çiftçisinin tarımda önemli bir yer tuttuğunu belirten Ateş, şunları kaydetti:
"Çiftçimizin üretkenliği bilinmektedir. Çocukların bakımları ve ev işlerinin yanı sıra tarımın da yükü sırtlayan, gecesini gündüzüne katan değerli analarımızın 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Sizler var oldukça, üretmeye ve kazanmaya devam edeceğiz. Sizler, bizim baş tacımızsınız."

Beypazarı, Güncel

Kaynak: AA

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