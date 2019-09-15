15 eylül pazar dha spor gündemi

Down sendromlu milli yüzücülerin hedefi şampiyonluk
Down sendromluların olimpiyatları 'Trisome Games' bu sene Türkiye'de yapılacak
Down Sendromlu Milli Yüzücü Çağla Demir: Engelli kardeşlerim siz de spor yapın!
Hedef madalya sayısını artırmak
SÜPER LİG
17.00 Çaykur Rizespor - Göztepe
17.00 MKE Ankaragücü - BTCTurk Yeni Malatyaspor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
20.00 Yukatel Denizlispor - Konyaspor
GALATASARAY
10.30 Başkan Mustafa Cengiz, 1905 Kültür Sanat ve Spor Derneği'nin etkinliğine katılacak.
11.00 Sarı-kırmızılılarda Club Brugge maçının hazırlıkları devam edecek.
BEŞİKTAŞ
Siyah beyazlıların ikinci başkanı Serdal Adalı'nın annesi Özen Adalı'nın cenazesi, Adana Asri Mezarlığı Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertlilerde Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
13.15 Takım Alanya'ya gidecek.
14.30 Kafilenin kente gelişi.
RALLİ
Dünya Ralli Şampiyonası'nda Marmaris 1, Gökçe, Çiçekli ve Marmaris 2 etapları koşulacak.
14.15 Şampiyonanın ödül töreni gerçekleştirilecek.
FIBA 2019 DÜNYA KUPASI
11.00 Fransa - Avustralya (3./4.'lük maçı)
15.00 Arjantin - İspanya (Final)
TFF BİRİNCİ LİG
16.30 Bursaspor - Osmanlıspor
16.30 İstanbulspor - Giresunspor
19.00 Adanaspor - Adana Demir
19.00 Ekol Göz Menemenspor - Akhisarspor
- TFF 2'nci ve TFF 3'üncü Lig'de 3'üncü hafta maçları oynanacak.
VOLEYBOL
2019 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası
21.30 Filenin Efeleri, C Grubu'ndaki üçüncü maçında ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.
Kadınlar Balkan Kupası
17.00 Ok Zeleznicar Lajkovac - Türk Hava Yolları
BASKETBOL
Gloria Cup Finali
18.30 Anadolu Efes - CSKA Moskova
GÜREŞ
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası devam edecek.
TENİS
10.00-17.00 "Kortta Diplomasi 2019 Tenis Turnuvası ödül töreniyle sona erecek. (ANKARA)
AVRUPA'DAN FUTBOL
15.30 Feyenoord - Den Haag (Orkun Kökçü)
16.00 Bournemouth - Everton (Cenk Tosun)
17.00 Celta Vigo - Granada (Okay Yokuşlu, İsmail Köybaşı)
18.00 Wolfsberger - Austria Wien (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi rakibi)
19.00 Roma - Sassuolo (Mert Çetin, Mert Müldür, *Cengiz Ünder sakat) (Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi rakibi)
19.00 Paderborn - Schalke 04 (Ozan Kabak, Ahmed Kutucu)
19.00 Krasnodar - Krylya (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)
19.00 Slovan Bratislava - Spartak Trnava (Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi rakibi)
19.30 Valladolid - Osasuna (Enes Ünal)
21.45 Verona - Milan (Hakan Çalhanoğlu)
22.00 Betis - Getafe (Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi rakibi)