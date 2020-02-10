Haberler » 3. Sayfa » 15 farklı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı - Haberler

15 farklı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı

Denizli'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 15 farklı operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 20'si tutuklandı.

10.02.2020 17:14 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:1415 farklı uyuşturucu operasyonunda 20 kişi tutuklandı
'de narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen 15 farklı operasyonda gözaltına alınan 23 kişiden 20'si tutuklandı. Operasyonlarda değişik türlerde uyuşturucu maddelere ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 8 bin 225 TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, operasyonlar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde yapıldı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonlar 15 farklı adrese yönelik yapıldı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 23 kişiden 20'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Operasyonlarda ayrıca 41 gram eroin, 254 gram metamfetamin, 29 gram esrar, 190 gram skunk, 39 adet sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı düşünülen 8 bin 225 TL para ele geçirildi. - DENİZLİ

Narkotik, Denizli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

18:03  Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı ne zaman? Fenerbahçe - Kırklarelispor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
16:38  İBB burs sonuçları açıklandı! İBB burs sonuçları sorgulama ekranı!
16:21  Barış Murat Yağcı kimdir? Survivor Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli?
15:49  Aycan Yamaç kimdir? Survivor Aycan yamaç kaç yaşında nereli?
15:27  Derya Can kimdir? Derya Can kaç yaşında, nereli? Derya Can hayatı, biyografisi
10.02.2020 18:17:55