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15 gün önce anne olan Berfu Yenenler eski fit haline yeniden kavuştu

Oyuncu Eser Yenenler'le geçtiğimiz Haziran ayında evlenen manken Berfu Yenenler geçtiğimiz günlerde oğlu Kuzey'i kucağına aldı. Doğumdan 15 gün sonra fotoğrafını paylaşan Berfu Yenenler'in fit hali herkesi şaşırttı.

23.10.2019 10:42

Geçtiğimiz Haziran ayında hayatlarını birleştiren Eser Yenenler ve Berfu Yıldız çifti, 2 hafta önce anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayarak oğulları Kuzey'i kucaklarına almışlardı. Doğumun ardından kendisini spora veren Berfu Yenenler, hızla kilo verdi. Son halini Instagram hesabından paylaşan Yenenler'in fit halini görenler "Nasıl başardın?" sorusunu sormaktan kendini alamadı.

ESKİ HALİNE DÖNDÜ

Berfu Yenenler, "Bugün Kuzey tam 15 günlük ve eski jeanimin içine girdim yaşasın" yazarak yaptığı paylaşımla eski haline döndüğünü resmen kanıtladı. Yenenler'in bu kadar kısa sürede fit haline kavuşmasını takipçilerini meraklandırdı.

"İYİ Kİ GELDİN" NOTUYLA DUYURMUŞTU

Berfu Yenenler oğlu Kuzey'i kucağına aldığı haberini sosyal medya hesabından " Hoş geldin ailemize küçük Kuzey... İyi ki geldin" notuyla duyurmuştu.

15 gün önce anne olan Berfu Yenenler eski fit haline yeniden kavuştu

Eser Yenenler, Berfu Yıldız, Anne, Magazin

YORUMLAR (3)
FTH:SÜPER HABER ALLAHIM SANA ŞÜKÜRLER OLSUN İÇİNE GİRMİŞ
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PAKO:boş haber yoruma değmez
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ADA:yoruma gerek yok
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