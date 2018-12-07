15 Gün Önce Karakolluk Olduğu Kocası Tarafından Öldürüldü

Diyarbakır
'da 19 yaşındaki Rojbin Yetiş boşanma aşamasında olduğu ve 15 gün önce de karakolluk olduğu eşi tarafından 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yenişehir
ilçesi Şehitlik Mahallesinde ikamet eden 2 çocuklu Rojbin Yetiş, dün gece tartıştığı eşi Mahsun Yetiş tarafından 10 yerinden bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis
ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yetiş'i hastaneye kaldırdı. 2 çocuk annesi kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
15 gün önce karakolluk olmuşlar
Rojbin ve Mahsun Yetiş'in yaklaşık 15 gün önce kavga
ettikleri ve karakolluk oldukları öğrenilirken, polis ekipleri yaptıkları çalışmada katil kocayı kısa süre sonra suç aleti bıçakla yakaladı.
Mahsun Yetiş'in emniyetteki işlemleri devam ediyor. - DİYARBAKIR
07 Aralık 2018 Cuma 14:25