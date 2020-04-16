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15 gün önce kaybolan kedisini bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kadın şoke oldu

15 gün önce kaybolan kedisini bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kadın şoke oldu Uşak'ta 15 gün önce kedisi kaybolan kadın apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde komşusunun kediye şiddet uygulayarak dışarı çıkardığını öne sürerek kedisinin o günden sonra...

16.04.2020 12:19 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:23
15 gün önce kaybolan kedisini bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kadın şoke oldu
UŞAK - Uşak 'ta 15 gün önce kedisi kaybolan kadın apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde komşusunun kediye şiddet uygulayarak dışarı çıkardığını öne sürerek kedisinin o günden sonra eve dönmediğini iddia etti.
Uşak'ta yaşayan Nevin Şahin'in kedisi 1 Nisan günü kayboldu. Kedisinin ara sıra apartman ve site içerisinde dolaştığını belirten Şahin, kedisini arayıp bulamayınca apartmanın kısa süre önce takılan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüleri izlemesi üzerine aynı apartmanda yaşadığı komşusunun kediye şiddet uygulayarak dışarı çıkardığını öne süren Şahin, kedisinin o günden sonra kaybolduğunu iddia etti. Kedisinin kayıp olmasından dolayı yaşadığı üzüntüyü dile getiren Şahin görüntülere yansıyan şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağını ifade etti.

"Sokak sokak kedi arıyoruz"
Nevin Şahin yaşanan olayı şu şekilde anlattı:
"Kedimiz 1 Nisan günü kayboldu. Bina içine girip çıkıyordu. Güvenlik kamerasına bakalım dedik, 'dışarıya çıktı mı ona göre dışarıda arayalım' diye. Çünkü bazen bina içinde oluyor. Daha önce güvenlik kamerası yoktu, yaklaşık 15 gündür var. Güvenlik kamerası kayıtlarına baktığımızda aynı binada oturduğum şahsın kedimi tekmelediğini gördüm. Kedim 15 günden beri kayıp. Her yerde onu arıyoruz. Biraz önce de yine burada bir köye gittim. Kedi orada mı diye baktım. Sokak sokak hala kedi arıyoruz. Güvenlik kamerasında bunu görünce inanın şok oldum."

"Şikayetçi olacağım"
Şahin korona virüs günlerini atlattıktan sonra söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağını dile getirerek, "Şu anki üzüntüm, benim 13 yaşında bir oğlum var. İnanın 15 günden beri her gece ağlayarak yatıyor ağlayarak kalkıyor. Tabi ki suç duyurusunda bulunacağım ama inanın şu anki durumumuz belli. Emniyet güçlerimizin nelerle ilgilendiğini, mahkeme salonlarımızın şu anda müsait olmadığını biliyorum. Bu elimdeki görüntüyle şikayetçi olacağım, yeter ki şu kötü günleri bir an önce atlatalım" şeklinde konuştu.
"Rüyalarıma giriyor"
Kedisine düşkünlüğünü anlatırken zorlanan 13 yaşındaki Soykan Şahin ise, "Evdeyken onunla yakalamaca oynuyordum. Beraber oyun oynuyorduk, yatarken yanıma geliyordu seviyordum. Üzgünüm, Bütün gece rüyalarıma giriyor" diye konuştu.
Söz konusu şahsın eşi ise iddiaları reddederek yaşanan olayın yanlış anlaşıldığını ileri sürdü. 15 gün önce kaybolan kedisini bulmak için güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen kadın şoke oldu

Kaynak: İHA

Etiketler: 1 Nisan, Uşak, Güncel
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