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15 günde bin 236 ünite bağış

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lösemi tedavisi gören Eren için yapılan kan ve kök hücre bağış kampanyasında 15 günde bin 236 ünite kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

20.07.2019 11:33 15 günde bin 236 ünite bağış
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde lösemi tedavisi gören Eren için yapılan kan ve kök hücre bağış kampanyasında 15 günde bin 236 ünite kan ve kök hücre bağışında bulunuldu.

Orhangazi'ye bağlı Yeniköy'de yaşayan ve lösemi tedavisi gören Eren Tumur için Türk Kızılayı tarafından başlatılan kök hücre ve kan bağış kampanyası 15 gün sürdü. İstanbul'da tedavisi devam eden Eren için başlatılan bağış kampanyasına Orhangazililer büyük ilgi gösterdi.

1 Temmuz ile 15 Temmuz tarihleri arasında Cumhuriyet alanında düzenlenen kan ve kök hücre bağış kampanyasında 786 ünite kan, 450 ünite ise kök hücre olmak üzere toplam 1236 ünite bağış toplandı. Kampanyanın tamamlanmasından sonra Eren Tumur için uygun donör arayışları da devam edecek. - BURSA
Kaynak: İHA
Orhangazi, Güncel

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