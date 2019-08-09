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15 gündür haber alınamıyordu, ölü bulundu

Bursa'nın İznik ilçesinde kendisinden 15 gündür haber alınamayan 3 çocuk babası, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

09.08.2019 11:29 15 gündür haber alınamıyordu, ölü bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde kendisinden 15 gündür haber alınamayan 3 çocuk babası, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.

Olay, dün gece Yeşilcami Mahallesi Alasungurbey Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, uzun bir süredir ortalarda görünmeyen Hasan Y.'den (57) haber alamayan komşuları, sokakta ağır bir koku yayılmaya başlayınca şüphelenerek durumu oğlu F.Y.'ye haber verdiler. Babasının yaşadığı eve gelen F.Y. korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Hasan Y.'nin 15 gün önce öldüğünü tespit etti. Şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçen Hasan Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Morguna gönderildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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