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15 gündür kayıp olan çocuk bulundu

Bursa'da 15 gündür haber alınamayan çocuk İstanbul'da bulundu.

14.08.2019 23:28 15 gündür kayıp olan çocuk bulundu
Bursa'da 15 gündür haber alınamayan çocuk İstanbul'da bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden 15 yaşındaki Hasan D. 2 hafta önce Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde yaşayan akrabalarına misafir olarak geldiği evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince yakınları her yerde aramaya başlasa da Hasan D.'nin izine ulaşamayınca polise bildirdi. Sosyal medyada, kayıp Hasan D.'nin fotoğrafları paylaşılırken, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından da tüm illerde kayıp alarmı verildi. Kayıp Hasan D.'den sevindirici haber gece geldi. İstanbul'da duyarlı vatandaşın ihbarıyla emniyet güçleri tarafından polis merkezine götürülen Hasan D. ailesine teslim edildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

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