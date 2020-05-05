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15 GÜNDÜR KAYIP OTİZMLİ GENÇ ARNAVUTKÖY'DE SOKAK SOKAK ANONSLARLA ARANDI

KÜÇÜKÇEKMECE'de 20 Nisan'da, eve dönüş yolunda babasının yanından kaybolan, birer gün arayla Başakşehir ile Sefaköy'de görülen 18 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen Taha Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor.

05.05.2020 17:46 | Son Güncelleme: 05.05.2020 17:56
KÜÇÜKÇEKMECE'de 20 Nisan'da, eve dönüş yolunda babasının yanından kaybolan, birer gün arayla Başakşehir ile Sefaköy'de görülen 18 yaşındaki otizmli ve epilepsi hastası olduğu iddia edilen Taha Yiğit'i arama çalışmaları sürüyor. Aramaların 15'nci gününde ekipler Arnavutköy'de yoğunlaştı. Arama sırasında yapılan bir ihbar nedeniyle de hareketli dakikalar yaşandı. Ekipler gelen ihbar üzerine, Arnavutköy Merkez Camii çevresinde dağılarak sokak sokak kayıp Taha'yı aradı.
Ekipler Taha Yiğit'in otizmli olması sebebiyle güvenli noktalara gideceğini bu yüzden camii, hastane ve restoranlarda aramalar yapılacağını belirtti. Ayrıca araçlarla mahalle aralarında Taha Yiğit'in fiziksel özelliklerini ve kayıp olduğunu belirten anonslar yaptı.
İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) sorumlusu İbrahim Topal, 'En son Arnavutköy Merkez Cami'si çevresinde olduğu ihbarı geldi. Şu an tüm ekipler burada yoğunlaştı. Emniyet ekipleri kamera kayıtlarını inceliyor. Ümit ediyorum en kısa zamanda Taha kardeşimize ulaşırız. Tüm sokaklar, caddeler marketlere sorularak, eşkal fotoğrafı telefondan gösterilerek ulaşmaya çalışıyoruz. İhbarlar sürekli geliyor. Her ihbarı değerlendiriyoruzö diye konuştu.
Öte yandan Taha Yiğit'in sadece Arnavutköy'de değil, çevre ilçelerde de arandığını bu yüzden çevre ilçelerdeki vatandaşların da duyarlı olması gerektiği arama ekipleri tarafından vurgulandı. 15 GÜNDÜR KAYIP OTİZMLİ GENÇ ARNAVUTKÖY’DE SOKAK SOKAK ANONSLARLA ARANDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Arnavutköy, Başakşehir, Sefaköy, Güncel, Haber

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