15 günlük başvuru 15 yılı ikiye katladı!
Koronavirüs sonrası esnetilen kısa çalışma ödeneğine 70 binin üzerinde şirket başvururken, bunların çalıştırdığı işgücü sayısı 1 milyonu geçti.
06.04.2020 05:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 05:15
Koronavirüs sonrası esnetilen kısa çalışma ödeneğine 70 binin üzerinde şirket başvururken, bunların çalıştırdığı işgücü sayısı 1 milyonu geçti. İşçi kesimi koronavirüsün iş kazası gibi değerlendirilmesini, işverenler ise 60 günlük sonuçlanma süresinin kısalmasını istiyor.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler: Koronavirüs, İşçi, Ekonomi