15 günlük başvuru 15 yılı ikiye katladı!

Koronavirüs sonrası esnetilen kısa çalışma ödeneğine 70 binin üzerinde şirket başvururken, bunların çalıştırdığı işgücü sayısı 1 milyonu geçti. İşçi kesimi koronavirüsün iş kazası gibi değerlendirilmesini, işverenler ise 60 günlük sonuçlanma süresinin kısalmasını istiyor.

Kaynak: Dunya.com