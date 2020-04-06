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15 günlük başvuru 15 yılı ikiye katladı!

Koronavirüs sonrası esnetilen kısa çalışma ödeneğine 70 binin üzerinde şirket başvururken, bunların çalıştırdığı işgücü sayısı 1 milyonu geçti.

06.04.2020 05:15 | Son Güncelleme: 06.04.2020 05:15
15 günlük başvuru 15 yılı ikiye katladı!

Koronavirüs sonrası esnetilen kısa çalışma ödeneğine 70 binin üzerinde şirket başvururken, bunların çalıştırdığı işgücü sayısı 1 milyonu geçti. İşçi kesimi koronavirüsün iş kazası gibi değerlendirilmesini, işverenler ise 60 günlük sonuçlanma süresinin kısalmasını istiyor.

Kaynak: Dunya.com



Etiketler: Koronavirüs, İşçi, Ekonomi
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