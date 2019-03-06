15 Güvenlik Kamerası 2 Kişiyi Gösterdi

Bursa
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel
ilçesinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili 15 güvenlik kamerasını inceleyerek 2 zanlıyı evlerinde yakaladı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesi Şevketiye Mahallesi'nde M.Y. ve A.A. isimli şahısların bağ evlerinde meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili harekete geçti. Çevredeki yaklaşık 15 güvenlik kamerasını inceleyen ekipleri, bölgede 2 adet araç tespit etti. Araç
plakalarından şüphelilerin R.T. ve B.Ç. olduğunu belirleyen ekipler iki şüphelinin Yıldırım
ilçesi Karapınar
Mahallesi'nde bulunan evlerine operasyon yaparak şahısları gözaltına aldı. Evlerde, alınan adli karar doğrultusunda yapılan aramada; 1 adet Ev Tipi Jenaratör, 1 adet matkap, 1 adet spiral, 1 adet 12'lik çift kırma av tüfeği, 1 adet led plazma televizyon, 1 adet projeksiyon cihazı, 1 adet valiz, 18 adet çatal, 3 adet biblo, 1 adet el pusulası, 13 gr metafetamin uyuşturucu madde, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet magnum marka tabanca, 2 adet şarjör ve 29 adet fişek ele geçirildi. - BURSA
Kestel, Bursa, 3. Sayfa
Kaynak: İHA