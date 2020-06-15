15 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi listesi! 15 Haziran 2020!
15 Haziran Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!
15.06.2020 09:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:52
İSKİ'den yapılan açıklamada İstanbul'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 15 Haziran Pazartesi İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Arıza Kesinti
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Nenehatun Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 15.06.2020 08:50
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Balıkyolu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.06.2020 08:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.6.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.