15. İstanbul Yarı Maratonu'nda patenciler koşuculara eşlik edecek

İki ayrı kategoride düzenlenecek Patenli Koşu, geçtiğimiz yıl Vodafone 41. İstanbul Maratonu'nda test sürüşü niteliğinde gerçekleşmişti. Bu yıl ilk kez yarışılacak Patenli Koşu kategorisi için kayıtlar başladı. Bu eşsiz ve eğlenceli deneyimi yaşamak isteyen patenciler, www.yarimaraton.istanbul web sitesi üzerinden online olarak kayıt yaptırabilecekler. 500 sporcunun katılması beklenen Patenli Koşu, 21K ve 10K kategorilerinde düzenlenecek. Dünyada koşu yarışlarına entegre olarak uygulanan örneklerine yaygın rastlanan Patenli Koşu, Vodafone 15. İstanbul Yarı Maratonu'nda bir ilke daha imza atarken, koşucular için de motivasyon sağlayacak.

Patenli Koşu 21K kategorisi güzergahı Yenikapı'da başlayacak; Kumkapı, Sarayburnu, Sirkeci istikametinden devam ederek Eminönü, Unkapanı, Fener, Balat, Ayvansaray, Feshane yönünde Eyüp kavşaktan dönüş yapacak ve aynı yolu ters istikamette koşarak, başladığı yer olan Yenikapı'da son bulacak. 10K kategorisi ise Yenikapı'da başlayacak; Kumkapı, Sarayburnu'ndan dönerek aynı yolu ters istikamette koşacak ve start noktasında son bulacak.

DÜNYANIN EN İYİ 8 YARI MARATONU ARASINDA

2017 yılı itibarıyla Altın Kategori'ye yükselen, elde ettiği başarılarla dünya çapında en iyi 8 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip. Tarihi Yarımada'nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor.