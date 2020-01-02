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15 kaçakla yakalanan Suriyeli, 'göçmen kaçakçılığı'ndan tutuklandı

AYDIN'ın Didim ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu minibüste, 15 kaçak göçmen ve kaçmaya çalışan Suriyeli sürücü M.E.M. yakalandı.

02.01.2020 12:55 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:55 15 kaçakla yakalanan Suriyeli, 'göçmen kaçakçılığı'ndan tutuklandı

AYDIN'ın ilçesinde, polis ekiplerinin durdurduğu minibüste, 15 kaçak göçmen ve kaçmaya çalışan Suriyeli sürücü M.E.M. yakalandı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edilen M.E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Didim Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün akşam, Akbük uygulama noktasındaki rutin denetimler sırasında minibüs sürücüsünü durdurmak istedi. Uyarıya rağmen durmayan Suriye uyruklu minibüs sürücüsü M.E.M., hızını artırdı. Bir süre sonra M.E.M., yol kenarında durdurduğu minibüsten inip, koşmaya başladı. Polisin peşine düştüğü M.E.M., kısa sürede yakalanarak, gözaltına alındı. Araçta ise yasa dışı geçiş için 7 can yeleği ile kıyıya gittiği belirlenen 15 göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, kimlik teslim işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emniyetteki işlemleri sonrası 'göçmen kaçakçılığı' suçundan adliyeye sevk edilen M.E.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Polis, Didim, Güncel

Kaynak: DHA

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