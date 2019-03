"15. Kadir Has Ödülleri Sahiplerini Buldu"

Merhum Kadir Has'ın vefatının 12. Yıldönümünde, 15. Kadir Has Ödülleri'nin takdim edildiği Anma ve Ödül Töreni'nde bu sene, ""Karmaşık Sistemler:Çok yönlü etkileşmelerden özgün ve önemli oluşumlar doğuran sistemler""alanında "Üstün Başarı Ödülü" ve "Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü" verildi.

"ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ"

Prof. İvet Bahar,"biyolojik sistemlerin fonksiyonel dinamiklerini moleküler ölçekte açıklayabilmek için geliştirdiği kuramsal ve hesaplamalı modeller, nöronlar arasında sinyal iletimi ve regülasyonu, proteinlerin dizilimi, yapıları ve fonksiyonları üzerine yaptığı çalışmalar, rol aldığı bilgisayar destekli ilaç keşifleri ve yürüttüğü özgün araştırma projelerinde düzinelerce doktora sonrası araştırmacı, doktora ve lisans öğrencisi ile birebir ilgilenerek, çalıştığı bu önemli alanda bilim insanı yetiştirilmesine verdiği katkılardan dolayı"Üstün Başarı Ödülü"ne layık görüldü.

"CANAN DAĞDEVİREN'E TÜRKİYE'DEN İLK ÖDÜL"

Dr. Öğr. Üyesi Canan Dağdeviren, "Gelecek Vadeden Bilim İnsanı Ödülü" ile Türkiye'de ilk ödülünü Kadir Has Üniversitesi'nden almış oldu. Dağdeviren, bu ödüle, "insan organları üzerine giydirilebilecek kadar esnek, bükülebilen, katlanabilen, çekip uzatılabilen ve organların ritmik hareketlerini elektrik enerjisine çevirebilen piezoelektrik aygıtlar yapması, doğası gereği rijit olan elektronik ile yumuşak ve kıvrımlı olan biyoloji arasında köprü kurması, genç kariyerinin başından beri onlarca doktora ve lisans öğrencisinin özgün araştırma projelerini yöneterek, bu alanda bilim insanı yetiştirilmesine verdiği katkılardan dolayı" layık görüldü.

Prof. Dr. İvet Bahar ve Prof. Dr. Canan Dağdeviren'e ödüllerini Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nuri Has, Kadir Has Vakfı Başkanı Can Has ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz takdim etti.

"BİYOLOJİDE BİLİMİN İLERLEMESİNE KATKIDA BULUNUYOR"

Prof. Dr. İvet Bahar, 2004 yılından bu yana Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar ve Sistem Biyoloji bölümünde Kurucu Başkanı ve Seçkin Profesör olarak çalışmalarına devam etmektedir. Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO), Bilimler Akademisi (BA) ve Avrupa Araştırma Konseyi (ERC) Fiziksel ve Mühendislik Bilimleri inceleme kurulu üyesi olan Dr. Bahar,250'den fazla makalesi ve 20.000'den fazla atıf ile hesaplamalı biyolojide bilimin ilerlenmesine katkıda bulunuyor.

Çalışmaları ile moleküler biyolojide yeni ufuklar açan, proteinlerin, yapısal etkileşimlere ve mutasyonlara adapte olmak dinamiklerini kullanma yeteneği olduğunu ortaya koyan İvet Bahar, son yıllarda yaptığı çalışmaları ile nörodejeneratif hastalık ve uyuşturucu bağımlılığı ile mücadelede yeni perspektifler sağlamıştır.

"TARİHTE TÜRKİYE'DEN HARVARD GENÇ AKADEMİ ÜYESİ SEÇİLEN İLK KİŞİ"

2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği'nden mezun olan Canan Dağdeviren ise, Prof. John A. Rogers danışmanlığında fizik, elektronik, kimya, malzeme, mekanik ve tıp alanlarının kapsamına giren esnek ve katlanabilir, vücut içine ve deri üstüne giydirilebilir elektronik aletler üzerinde çalışmalar yaptı. 2014 yılında Harvard Üniversitesi'nin "Genç Akademi Üyesi" seçilen Dağdeviren, tarihte bu ödülü Türkiye'den kazanan ilk kişi oldu. Canan Dağdeviren, 30 makale, 7 patent ve 40'ın üzerinde ulusal ve uluslararası ödüle sahiptir.2017'de American Academy of Achievement'in, Türkiye'den seçilen ilk inovasyon ve teknoloji delegesi olmuş ve "MIT Media Lab"de kendi araştırma grubunu kurarak akademisyen olarak araştırmalarına devam etmektedir.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz,"Tam bir yıl önce bugün Kadir Has Üniversitesi'nin ilk kadın rektörü olarak göreve başladım. Benim rektörlüğümün ilk yılında yine bugün hem bilim insanı hem de genç bilim insanı ödülünü muhteşem ve başarılarıyla gurur duyduğumuz iki kadınımıza veriyoruz. Ne mutlu bize ki Canan Dağdeviren hocamız Türkiye'deki ilk ödülünü Kadir Has Üniversitesi'nden almış oldu.Ayrıca Kadir Bey bugünü görebilmiş olsaydı çok mutlu olurdu. Ümit ediyorum diğer kurumlarda bizi takip ederek, kadınlarımızı her alanda öne çıkarır. Kadir Has Üstün Başarı ve Gelecek Vaad Eden Bilim İnsanı Ödülünü almış sevgili hocalarımı yürekten kutluyorum" dedi.

