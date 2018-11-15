15 Kasım Perşembe Dha Spor Gündemi

(ÖZEL) Hikmet Karaman
: "Bu sene Başakşehir
'in şampiyon olması lazım"
"Koeman başarılı"
"Koeman devre arasını görmeli"
"Fatih Terim
tecrübesini göstererek şampiyon oldu"
"Fatih Terim lige ağırlığını koyar"
"Beşiktaş
yenilik geçirmek zorunda"
"Birçok ligi takip ederek analizler yapıyorum"
"Yurt dışından bir takımla görüşüyorum"
"Takımlar arasındaki fark kapandı"
"Enes'in gelişimini hızlandırması gerekiyor"
"Cenk şans gelince iyi değerlendirmeli"
"Cengiz'in iyi bir mentöre ihtiyacı var"
"VAR'ı ne baş tacı yapalım, ne de yerden yere vuralım"
(ÖZEL) Okay Yokuşlu: "Onur ve Burak ağabey, Trabzonspor
'a çok şey vermiş isimler"
"Trabzonspor ligde şampiyonluğa oynayabilecek potansiyele sahip"
"Emre Mor
birçok futbolcuda olmayan özelliklere sahip"
"Farklı ülkelerin futbol kültürlerini tanımak, milli takımımız için iyi"
"Celta Vigo
günlerim güzel geçiyor"
"Trabzonspor'un başarılı olmaması için bir sebep yok"
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 Milliler, yarın Konya
'ya yapacağı yolculuk öncesi İstanbul
'daki son çalışmasını yapacak.
FENERBAHÇE
Sarı lacivertli ekipte Trabzonspor maçının hazırlıkları sürecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 - 16.00 Siyah beyazlılar
, MKE Ankaragücü
maçının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.
GALATASARAY
11: 00 Sarı-Kırmızılı ekipte Atiker Konyaspor
maçının hazırlıkları devam edecek. PFDK
ve Tahkim Kurulu
kararları açıklanacak.
BASKETBOL
EuroLeague -
20.15 Darüşşafaka Tekfen
- EA7 Olimpia Milano
22.00 Olympiakos
- Fenerbahçe
VOLEYBOL
Challenge CUP-
19.00 Beşiktaş - Kastrioti Ferizaj
Hikmet Karaman,Başakşehir,Beşiktaş
15 Kasım 2018 Perşembe 09:22