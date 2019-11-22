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15 kez kan bağışı yapan Vali Pehlivan'a bronz madalya

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15'inci kez kan bağışında bulunması nedeniyle Türk Kızılayı tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi.

22.11.2019 12:14 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:1415 kez kan bağışı yapan Vali Pehlivan'a bronz madalya

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, 15'inci kez kan bağışında bulunması nedeniyle Türk Kızılayı tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi.

Türk Kızılayı'nın 'taki kan bağışı TIR'ını ziyaret eden Vali Ali Hamza Pehlivan, kan bağışının önemine değindi ve bir ünite kanın 3 kişiye hayat verdiğini söyledi. 15'inci kez kan bağışında bulunmanın mutluluğunu yaşadığını anlatan Vali Pehlivan, "Kızılay'ın faaliyetleri arasında kan bağışı çok önemli yer tutuyor. Yılda 2 milyon 500 bin ünite kan topluyor. Ülkemizin toplam kan ihtiyacı 3 milyon civarında. Bunun önemli bir kısmı Kızılay tarafında karşılanıyor ve her geçen gün vatandaşlarımızın da Kızılay'a kan bağışında bulunma duyarlılığı arıtıyor. Verilen kanlar en az 3 kişiye deva oluyor. İnsan bazı şeyleri başına gelince daha iyi anlar. Dolayısıyla biz bu kampanyalara ne kadar fazla iştirak edersek, ne kadar fazla kan bağışında bulunursak daha fazla insanların sıkıntısına ulaşmış oluruz. Onların dertlerine deva olmuş oluruz. Kızılay en az 10 kez kan verenlere bronz madalya, 25'i aşanlara gümüş, 35'i aşanlara ise altın madalya veriyor. Bende bir bronz madalya sahibi olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün 15 oldu. İnşallah sağlığımız el verdiği sürece de kan vermeye devam edeceğiz" dedi.

Vali Pehlivan'ın bronz madalyası, önümüzdeki günlerde Türk Kızılayı tarafından teslim edilecek.



Türk Kızılayı, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

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