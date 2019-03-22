15 Kişilik Minibüsten 40 Kaçak Göçmen Çıktı

Van
'ın Gürpınar
ilçesinde durdurulan 15 kişi kapasiteli minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince, Hakkari-Van karayolunda oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 65 plaka sayılı bir minibüsün durdurulduğu belirtildi. Minibüste yapılan aramada; 27 Afganistan
, 11 Pakistan
ve 2 Irak
uyruklu olmak üzere toplam 40 kaçak göçmen ile göçmen kaçakçılığı yapan Ş.D. isimli şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan Ş.D. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
(Mehmet Salih
Akkuş/İHA)
Hakkari, Van, Gürpınar, Güncel
Kaynak: İHA