15 Kişilik Minibüsten 40 Kaçak Göçmen Çıktı

VAN'ın Gürpınar
ilçesinde, polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu minibüste 40 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Gürpınar ilçesi yakınındaki Van- Hakkari
karayolunda uygulama yaptı. Yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. 15 kişilik minibüste 40 kişinin bulunduğu belirlendi. Yapılan kimlik kontrolünde, minibüstekilerin yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Pakistan
, Afganistan
ve Irak
uyruklular olduğu belirlendi. Kaçaklar, İl Göç İdaresi Müdürlüğü
'ne teslim edilirken, insan kaçakçılığı suçlamasıyla gözaltına alınan bir kişi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Van
Emniyet Müdürlüğü, Hakkari, Gürpınar, Van, Güncel
Kaynak: DHA