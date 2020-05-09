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15 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi

Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları iddiasıyla 15 kişiye 59 bin 500 lira para cezası kesildi.

09.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 09.05.2020 15:17
Sinop'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları iddiasıyla 15 kişiye 59 bin 500 lira para cezası kesildi.
Gelincik Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde kumar oynandığı ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosi ekipleri, adrese operasyon düzenledi.
Dairede yapılan aramada, kumar oynanan eşyalar ile bir miktar para ele geçirildi.
Operasyon sırasında yakalanmamak için bazı şüphelilerin elbise dolabına, bazılarının da binanın çatısına gizlendikleri belirlendi.
Polis, dairede bulunan 15 kişiyi kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları iddiasıyla toplam 59 bin 500 lira idari para cezasına çarptırdı. 15 kişiye kumar oynadıkları ve sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası verildi

Kaynak: AA

Etiketler: Sinop, Güncel, Haber

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