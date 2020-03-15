15 Mart 2020 Bein sports 1 Yayın Akışı
15 Mart 2020 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Özel Röportaj
00:15 Zirve Ateşi
00:45 Maç Saati
01:00 Maç Sonu
01:15 Süper Lig Maç Sonu
01:30 Maç Saati
02:00 Maç Sonu
02:15 Süper Lig Maç Sonu
03:30 Maç Saati
04:00 Maç Saati
04:45 Maç Sonu
05:15 Maç Sonu
05:30 Süper Lig Maç Sonu
06:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
06:15 Özel Röportaj
06:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
08:45 Maç Sonu
09:00 Süper Lig Maç Sonu
10:00 Süper Lig
10:30 Maç Sonu
10:45 Süper Lig Maç Sonu
11:00 Zirve Ateşi
12:00 Özel Röportaj
12:00 Futbolun Şehirleri
12:45 TFF 1. Lig Haftanın Golleri
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi
13:05 Maç Başlıyor
13:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya
14:00 Taraftar
14:30 HK Kayserispor - BTCTurk Malatya
14:45 Devre Arası
15:00 Zirve Ateşi
15:30 Maç Sonu
16:00 Derbide Son 10 Yıl
16:00 Maç Sonu
16:15 90 Dakikada 90 Gol
17:00 Süper Lig Maç Önü
17:00 Futbolun Şehirleri
17:15 Devre Arası
18:00 Özel Röportaj
19:00 Maç Önü
19:00 Galatasaray - Beşiktaş
19:45 Devre Arası
20:00 Galatasaray - Beşiktaş
20:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
20:45 Devre Arası
21:00 İH Konyaspor - Fenerbahçe
21:00 Maç Sonu
21:15 Devre Arası
21:15 Süper Lig Maç Sonu
22:00 Maç Sonu
23:00 Maç Saati
Kaynak: InterSinema.com