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15 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

15 Mart 2020 Pazar günü Cnn Türk yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Cnn Türk yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Cnn Türk yayın akışında neler var merak ediliyor. Cnn Türk kanalında bugün neler var?

15.03.2020 06:45 | Son Güncelleme: 15.03.2020 06:45
15 Mart 2020 Cnn Türk Yayın Akışı

Cnn Türk yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Cnn Türk kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

CNN TÜRK YAYIN AKIŞI

01:00 Gece Haberleri

01:15 Akıl Çemberi

01:15 CNN TÜRK Masası

04:00 Gece Haberleri

04:15 Hafta Sonu

05:00 Gece Haberleri

05:10 5N1K

06:00 Haber

07:00 Güne Merhaba Hafta Sonu

09:00 Haber

10:00 Hafta Sonu

11:00 Haber

11:05 Şeffaf Oda

12:00 Haber

12:40 Spor

13:00 Haber

14:00 Haber

14:15 Para Dedektifi

15:00 Haber

15:20 Keşfetmeye Değer

15:30 Klinik

16:00 Haber

16:15 7. Vites

17:00 Haber

17:40 Spor

18:00 5N1K

18:00 Yeşil Doğa

18:45 Maç Başlıyor

20:45 Nasıl?

20:45 CNN TÜRK Masası

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Cnn Türk, TV, TV

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