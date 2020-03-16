15 Mart 2020 Haberleri
15 Mart 2020 Manşet Haberleri.
16.03.2020 00:18 | Son Güncelleme: 16.03.2020 00:18
- Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi
- Koronavirüs vakası bulunmayan tek Avrupa ülkesi olan Karadağ, tedbir amaçlı OHAL ilan etti
- Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay: 3 puanınız batsın
- Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı
- Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir
- Fatih Terim'den koronavirüs açıklaması: İstediğinizi şampiyon yapın, oynamayalım kardeşim
- Rıdvan Dilmen: EURO 2020 bu yıl oynanmayacak
- Sergen Yalçın: Koronavirüsü biraz abartıyoruz gibi geliyor bana
- Burak Yılmaz: Tedbirler alındı, lütfen herkes sakin olsun
- Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetleri durduruldu
- ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan ortak Suriye açıklaması: Savaş suçluları yargılanacak
- Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
- Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık
- Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
- Çeçen Lider Kadirov'dan koronavirüsü küçümseyen sözler: Virüsten korkmayın, zaten öleceksiniz
- Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
- İşte ilk kez derbi yöneten Abdülkadir Bitigen'in derbi raporu
- Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
- Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
- Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
- Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
- Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi
- Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
- ABD'de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 59'a yükseldi
- Aydın'da düğün evinin salonu çöktü: Aralarında gelinin de bulunduğu 15 kişi yaralandı
- İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi
- Seri-Elneny pozisyonunda Beşiktaşlıların kırmızı kart isyanı
- Son Dakika: İtalya'da yeni tip koronavirüsten ölenlerin sayısı 1809'a yükseldi
- Belhanda'nın kötü performansı, Galatasaray taraftarının tepkisini çekti
- İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
- Merkel'den Türkçe altyazılı korona çağrısı: Almanya'da herkes üzerine düşeni yapmalı
- İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
- NBA'deki koronavirüs vaka sayısı 3'e çıktı! Christian Wood'un testi de pozitif çıktı
- Derbi öncesi iki takım oyuncuları tokalaşmadı
- Sarp Sınır Kapısı, koronavirüs ile ilgili önleyici tedbirler kapsamında yolcu trafiğine kapatıldı
- Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 10'a yükseldi
- Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
- Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
- Çin, 15 dakikada sonuç veren koronavirüs tespit kiti geliştirdi
- İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Genel
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