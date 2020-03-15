15 Mart 2020 Kanal d Yayın Akışı
15 Mart 2020 Pazar günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:15 Hizmetçiler
02:00 Bana Normal Aktiviteler
03:20 ATM
03:45 Kuzey Güney
04:20 Akasya Durağı
05:00 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
05:30 Müzik Arası
06:15 Arda ile Omuz Omuza
07:00 Hizmetçiler
07:00 Akasya Durağı
08:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran
09:45 Magazin D Pazar
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 Zalim İstanbul
14:00 Son Moda
15:00 Hekimoğlu
16:00 Hizmetçiler
19:00 Kanal D Haber Haftasonu
20:00 Hizmetçiler
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:15 Hizmetçiler
23:30 Hekimoğlu
Kaynak: InterSinema.com