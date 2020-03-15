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15 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

15 Mart 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

15.03.2020 06:46 | Son Güncelleme: 15.03.2020 06:46
15 Mart 2020 Trt1 Yayın Akışı

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Zaman Matinesi

01:05 Şampiyon

01:30 Tutunamayanlar

02:55 Seksenler

03:40 Beni Böyle Sev

03:50 1'de Bugün

04:00 Aileler Yarışıyor

05:30 Ömür Dediğin

05:35 Küçük Hanımefendi

06:00 Küçük Hanımefendi

07:10 1'de Bugün

07:20 Tutunamayanlar

07:35 Beni Böyle Sev

08:55 Diriliş Ertuğrul

10:15 1'de Bugün

10:25 Tozkoparan

11:50 Enine Boyuna

12:05 Şampiyon

13:15 Ailenin Yeni Üyesi

14:20 1'de Bugün

14:30 Keşif

15:25 1'de Bugün

15:35 Benim Adım Melek

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Şampiyon

Kaynak: InterSinema.com

Etiketler : Tutunamayanlar, TV, TV

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