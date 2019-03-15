15 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrolarının açıklanması bekleniyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ
Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
SPOR TOTO 1'İNCİ LİG
19.00 Eskişehirspor - Altınordu
BEŞİKTAŞ
18.00 Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.
GALATASARAY
16.30 Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.
BASKETBOL
EuroLeague
20.45 Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa
VOLEYBOL
Kupa Volley
12.00 Maliye Piyango - İstanbul BBSK
15.00 Galatasaray - Tokat Bld. Plevne
17.00 Halkbank - Ziraat Bankası
19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe
22 Mart, Eskişehir, Avrupa, Spor
Kaynak: DHA