15 Mart 2019, 09:27
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15 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

15 Mart Cuma Dha Spor Gündemi

A MİLLİ FUTBOL TAKIMIA Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrolarının açıklanması bekleniyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 22 Mart'ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart'ta Eskişehir'de Moldova ile oynayacağı maçların aday kadrolarının açıklanması bekleniyor. 

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ

Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

SPOR TOTO SÜPER LİG

20.30 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor

SPOR TOTO 1'İNCİ LİG

19.00 Eskişehirspor - Altınordu

BEŞİKTAŞ

18.00 Göztepe maçının hazırlıkları tamamlanacak.

GALATASARAY

16.30 Bursaspor maçının hazırlıkları sürecek.

BASKETBOL

EuroLeague

20.45 Fenerbahçe Beko - Barcelona Lassa

VOLEYBOL

Kupa Volley

12.00 Maliye Piyango - İstanbul BBSK 

15.00 Galatasaray - Tokat Bld. Plevne

17.00 Halkbank - Ziraat Bankası

19.00 Arkas Spor - Fenerbahçe 22 Mart, Eskişehir, Avrupa, Spor
Kaynak: DHA


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