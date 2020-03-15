Menü
Haberler ›› Spor ››15 Mart Pazar DHA Spor Gündemi - Spor

15 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

BeşiktaşTFF 1'İNCİ LİG14.00 Hatayspor - Cesar Grup Ümraniyespor16.30 Adanaspor - Keçiörengücü16.30 Ekol Göz Menemenspor - İstanbulspor19.00 Osmanlıspor - Giresunspor19.

15.03.2020 09:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:32
15 Mart Pazar DHA Spor Gündemi

BtcTurk Yeni Malatyaspor

16.00 Trabzonspor - Medipol Başakşehir

19.00 Galatasaray - Beşiktaş

TFF 1'İNCİ LİG

14.00 Hatayspor - Cesar Grup Ümraniyespor

16.30 Adanaspor - Keçiörengücü

16.30 Ekol Göz Menemenspor - İstanbulspor

19.00 Osmanlıspor - Giresunspor

19.00 Akhisarspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

TFF 2'NCİ VE 3'ÜNCÜ LİGLER

İki ligde de 28'inci hafta karşılaşmaları oynanacak.

BASKETBOL

ING Basketbol Süper Ligi

13.00 Fenerbahçe Beko - TOFAŞ

13.00 Frutti Extra Bursaspor - Beşiktaş Sompo Sigorta

17.30 Türk Telekom - Anadolu Efes

20.00 Bahçeşehir Koleji - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

Vestel Venus Sultanlar Ligi

14.00 Nilüfer Belediyespor - Beşiktaş

14.00 AtlasGlobal Yeşilyurt - Aydın Büyükşehir Belediyespor

17.00 VakıfBank - Eczacıbaşı VitrA


Kaynak: DHA

Etiketler : Osmanlıspor, Adanaspor, Hatayspor, Beşiktaş, Spor

Paylaş
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor Spor
Koronavirüsü atlatan kişiler nefes darlığı çekiyor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu Spor
Elazığ depreminde hasar gören evde 700 yıllık 3 küp bulundu
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı Spor
Almanya'da koronavirüs hastalarına bakan Türk hemşire, 60 yaş üstü kişileri uyardı
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu Spor
Türkiye, çekirge sürüsünün istila etme riskinden kurtuldu
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı Spor
Öldüren yumruk kamerada! Mahkeme, 8 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu Spor
Hazar Ergüçlü, Hakan Muhafız dizisinde Taner Ölmez'le olan sevişme sahneleri hakkında konuştu