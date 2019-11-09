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15 metre derinlikteki kuyuya düştü...Cep telefonu sayesinde kurtuldu

15 metre derinlikteki kuyuya düştü.

09.11.2019 19:11 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:13
15 metre derinlikteki kuyuya düştü...Cep telefonu sayesinde kurtuldu
Kuyuya düşen adam cep telefonu ile yardım isteyince ekipler alarma geçti
DENİZLİ - Denizli'de yaklaşık 15 metre derinliğinde ki su kuyusuna düşen şahıs cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım isteyince kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, olay Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Arazide yürüyen Y. isimli kişi yolda bulunan kuyuyu fark edemeyerek yaklaşık 15 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Alişan Y., ardından cep telefonu ile 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri adeta zamana karşı yarışarak kurdukları halat sistemi ile Alişan Y.'yi düştüğü kuyudan çıkardı. Vücudunun farklı yerlerinden yaralanan ve kırıklarının olduğu öğrenilen Alişan Y., ardından ambulans ile Denizli devlet Hastanesi'ne götürüldü.
15 metre derinlikteki kuyuya düştü...Cep telefonu sayesinde kurtuldu

Alişan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


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